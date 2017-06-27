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Президент Грузии не будет просить Порошенко выдачи Саакашвили
27.06.2017 16:48
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе предстоящего визита в Тбилиси украинского коллеги Петра Порошенко не намерен затрагивать тему экстрадиции третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.
«Визит президента Украины в Грузию, в ходе которого будут рассмотрены наиважнейшие для обеих стран вопросы, является значительным. Эта тема не учтена в предварительной повестке дня, и сам Маргвелашвили не планирует ее поднимать»,- сказала Мишвеладзе.
Визит Порошенко в Грузию запланирован на середину июля. На прошлой неделе бывший заместитель главного прокурора Грузии и соратник Саакашвили в Украине Давид Сакварелидзе заявил, что украинские власти ведут переговоры с лидером правящей партии Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили о выдаче Саакашвили и его эстрадиции на родину.
Между тем сегодня стала известна позиция прокуратуры Украины по этому вопросу.
Как уже сообщалось, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что экстрадиция Саакашвили из Украины в Грузию невозможна, так как он является украинским гражданином.
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