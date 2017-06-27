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Кетеван Цихелашвили встретилась с Биляной Милошевич
27.06.2017 18:11
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с руководителем представительства международного комитета Красного Креста в Грузии Биляной Милошевич.
На встрече рассмотрели деятельность Красного Креста в Грузии, в частности в контексте поиска без вести пропавших. Отметили, что работа по поиску без вести пропавших интенсивно и эффективно ведется, и с точки зрения эффективности весьма важно координированное сотрудничество международного комитета Красного Креста и государственных ведомств Грузии, а также подчеркнули, что деятельность в данном контексте имеет совершенно аполитичный и гуманитарный характер.
"Очень важно, что под эгидой международного Красного Креста по сотрудничеству с грузинской и абхазской стороной уже удалось найти, идентифицировать, и перевезти останки многих без вести пропавших, что весьма важно для их семей. Разумеется, мы приветствуем продолжение деятельности в данном направлении"- заявила государственный министр.
Кетеван Цихелашвили и Биляна Милошевич рассмотрели также перспективы будущего сотрудничества.
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