Президент Грузии принял супругу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

27.06.2017 18:17 Президент Грузии заявил, что он интересуется делом о похищении Афгана Мухтарлы, - заявила супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, - Лейла Мустафаева после встречи с президентом Грузии.



По ее словам, президент Грузии сказал, что проконтролирует это дело.



«Президент Грузии отреагировал на это дело адекватно. Думаю, это была верная позиция. Он подтвердил эту позицию», - заявила Мустафаева.



Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. Бакинский суд 31 мая отправил его в заключение.



Дело исчезновения Мухтарлы, который с 2015 года вместе с семьей проживал в Тбилиси, вызвало ажиотаж в Грузии. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подбросили деньги и тайно доставили в Азербайджан. Родные Мухтарлы также уверены, что к его похищению причастны представители органов правопорядка Грузии.



Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили категорически опровергает участие грузинских полицейских в похищении азербайджанского журналиста. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со случившемся и ведет расследование по статье «незаконное лишение свободы».



Между тем адвокаты Мухтарлы готовят иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана и Грузии, указывая на нарушение рядя статей Европейской конвенции по правам человека.



На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию «Дело Афгана Мухтарлы и ситуация со СМИ в Азербайджане».



Депутаты Европарламента решительно осудили похищение Мухтарлы в Тбилиси и его последующее произвольное задержание в Баку. Они настоятельно призвали власти Грузии обеспечить оперативное, тщательное, прозрачное и эффективное расследование насильственного исчезновения Афгана Мухтарлы из страны и его последующей незаконной передачи Баку, а также привлечь виновных к ответственности.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/evrokomissar-rassledovanie-dela-muhtarly-na-gruzinskoj-storone/#t20c















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