Совет Европы подготовит специальный отчет и примет резолюцию по оккупированным территориям Грузии

27.06.2017 18:43 Юридический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержал вопрос, инициированный грузинской делегацией.



"Поддержка комитета была чрезвычайно важным решением. Она была единодушной. Важно, что поддержка делегации тоже была единодушной, как со стороны представителей правящей, так и оппозиционных партий.



Уже годы как ПАСЕ не фиксировала значимой позиции в виде резолюции в связи с оккупированными территориями Грузии. Весьма важно, чтобы была создана такая резолюция. С одной стороны это важно с данной точки зрения, а с другой стороны потому, что мы фактически не получаем информацию о реальном положении на оккупированных территориях Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии ни от одной международной организации. Поэтому с данной точки зрения для нас особенно важна активизация парламентского комитета Совета Европы.



А также следует зафиксировать это политическое решение в резолюции, и затем на основании данной резолюции следует дать комиссару по правам человека возможность мониторинга этих территорий"- заявила первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.

















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