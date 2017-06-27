Таргамадзе: В полиции охраны делаются коррупционные миллионы

27.06.2017 20:32 Сегодня член "Европейской Грузии" Гиви Таргамадзе провел брифинг в связи с вероятными признаками коррупции в полиции государственной охраны, находящейся в составе МВД. Со ссылкой на Службу государственного аудита Таргамадзе говорит, что полиция охраны побеждает в тендерах с нарушениями, из-за чего бюджет теряет миллионы лари, а данная сумма посредством коррупционных сделок оседает в карманах руководства полиции охраны.



Полиция охраны является подведомственной Министерству внутренних дел. Полиция охраны обеспечивает государственные и частные организации сервисом безопасности, и в то же время является регулятором частных служб охраны, а это дает ей привилегированные права по сравнению с другими игроками рынка.



По утверждению Таргамадзе, Гурам Томарадзе только потому является председателем департамента полиции охраны, что его отец был другом и сотрудником Тамаза Тамазашвили. Гиви Таргамадзе заострил внимание на несколько дел с участием полиции охраны.



По словам Гиви Таргамадзе, полиция охраны оформляет со своими клиентами договора, по которым зарплата каждого сотрудника определяется в 400- 600 лари, а на деле вместо квалифицированных сотрудников охраны эту службу выполняют призывники, которым платят по 80 лари в месяц, а разница в суммах распределяется между высокопоставленными чиновниками полиции охраны.



"Вообще, это, разумеется, уродливая система. Существует иск, который внесен в Конституционный суд. Департамент охраны включен в этот бизнес как игрок, а также является контролирующим. Разумеется, у него есть все средства для того, чтобы быть монополистом, и это так и происходит. Я не скажу, что в наше время это не происходило, к сожалению, происходило, и это так же продолжается по всем остальным направлениям. Все то порочное, что было в наше время, сейчас гипертрофировано, сотни раз возросло, и стало во стократ более вредным"- говорит Таргамадзе.



По оценке Службы аудита, одной из проигрышных моделей для государства, в которую включена полиция охраны, является монтаж устройств GPS.



С 2011 года полиция охраны занимается GPS услугой автомашин, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Услуга проводится по следующей схеме:



С целью получения GPS услуги клиент оформляет договор с полицией охраны. После этого полиция связывается с ООО "Каса Трейд", которое устанавливает GPS устройства в автомашине клиента. Любопытно что устройства GPS, которые надо установить, "Каса Трейд" получает из полиции охраны, но до того их покупает сама полиция охраны опять же у "Каса Трейд" (цена покупки составляет 380-430 лари за единицу).



После установки GPS услугу клиенту оказывает "Каса Трейд". А сумма, которую платят клиенты за эту услугу, меньше ее себестоимости.



Стоимость услуги (которая для разных клиентов по разному определяется, от 20 до 40 лари в месяц за каждую машину, включая НДС) клиент платит полиции охраны. Из этой суммы департамент платит "Касе Трейд" 10 лари в месяц (за каждую машину). В то же время устройство, установленное в машине, не переходит в собственность клиента, и передается ему только во временное пользование (клиент не возмещает расходы его покупки), в результате чего расходы в связи с покупкой устройства полностью оплачивает полиция охраны. Согласно отчету аудита, в 2016 году полиция охраны от этой деятельности понесла убытки на 13 000 лари, но прибыль получил ее партнер "Каса Трейд" исходя их того, что сначала эти GPS устройства полиция охраны покупает у "Касы Трейд". Это обстоятельство вызывает рост прибыли "Касы Трейд" за счет финансовых расходов полиции охраны.

















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