Ряды ЕНД покинули такие люди, от которых мы бы сами никогда не смогли избавиться - Ника Мелия

28.06.2017 10:33 Наши ряды покинули такие люди, от которых мы бы никогда не смогли избавиться. Как показало время, они не были верны ценностям, - об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, представляя кандидатов в мажоритарные депутаты Глдани.



По его словам, борьба с коррумпированным режимом Иванишвили возможна лишь при условии обновленного «Национального движения».



«Сегодня я горд как никогда, потому что борьба с коррумпированным и криминальным режимом Иванишвили возможна лишь при условии обновленного «Национального движения». Нет худа без добра. В поражении «Национального движения» есть свои плюсы. Наши ряды покинули такие люди, от которых мы бы никогда не смогли избавиться. Как показало время, они не были верны ценностям. Если бы не те известные события, которые произошли в рядах партии в ближайшем прошлом, сегодня Залико Удумашвили не был бы кандидатом в мэры. Я уверен, что Залико Удумашвили не согласился бы на это предложение. «Грузинская мечта» помогла «Национальному движению», как волк помогает лесу. Она выполнила функцию санитара леса, избавила нас от тех людей, которые чинили препятствия на пути к прогрессу и развитию страны», - заявил Ника Мелия.















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