Власти Грузии пытаются выяснить судьбу попавшего в плен в Конго грузинского пилота

28.06.2017 11:44 Власти Грузии пытаются выяснить информацию о судьбе грузинского пилота Иосифа Осораули, захваченного в плен членами незаконного вооруженного формирования Демократической Республики Конго (ДРК), говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства страны.



У Грузии нет посольства в Демократической Республике Конго, связь поддерживается через посольство в ЮАР. По некоторым данным, Осораули был убит в мае, однако Тбилиси до сих пор не может официально подтвердить или опровергнуть эту информацию.



Сейчас обстоятельства пропажи грузинского гражданина пытается выяснить посол Грузии в ЮАР Бека Двали. 26-27 июня он посетил с рабочим визитом столицу Конго – Киншасе, где провел встречи с высокопоставленными представителями МИД Конго, Вооруженных вил страны, делегатами стабилизационной миссии ООН в Конго (МОНУСКО), а также международного комитета Красного креста. На встречах было подчеркнуто, что для выяснения судьбы Осораули будут предприняты максимальные усилия.



«Основной темой этого визита и этих встреч была ситуация, сложившаяся вокруг нашего соотечественника Иосифа Осораули. Было подчеркнуто, что положение в стране, а также, в целом, в регионе Северного Киву определенным образом осложняет и препятствует шагам, которые связаны с судьбой нашего гражданина. Хотя, мы снова договорились о том, что, как и раньше, будем продолжать контакты в ежедневном режиме», — сказал Двали.



Осораули является полковником ВС Грузии в запасе. Два года назад он по собственному желанию уехал в Конго, где работал пилотом. В январе текущего года Осораули был захвачен в плен членами повстанческого движения «23 марта» (М23), которое с 2004 находится в конфликте с правительственной армией Конго.



По некоторым данным, за освобождение пленного мятежники требовали миллион долларов. В мае МИД Грузии заявил о том, что пилот, возможно, уже погиб. Недавно лидер повстанческого движения М23 Бертран Бисимва в интервью грузинской телекомпании «Имеди» подтвердил, что Осораули был убит.



"Новости-Грузия"











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