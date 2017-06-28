Путин встречался с мошенниками от FIFA

28.06.2017 11:55 Российский президент Владимир Путин, как следует из доклада Гарсии (руководитель следственной группы комитета по этике FIFA Майкл Гарсия. - Прим. ред.) о распределении мест проведения ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов, "несколько раз встречался с нечистыми на руку представителями FIFA", пишет Петер Росберг на страницах немецкого Bild. Все встречи перечислены в докладе в хронологическом порядке.



Так, 8 августа 2010 года Путин встретился с бывшим генсекретарем американской конфедерации футбола Concacaf Чаком Блейзером, который пожизненно отстранен от футбольной деятельности с июня 2015 года и ныне является главным свидетелем в скандале с FIFA. В период с 24 по 27 октября 2010 состоялась встреча с бывшим вице-президентом FIFA Джеком Уорнером по прозвищу Джек Потрошитель, также пожизненно дисквалифицированным за передачу права на проведение ЧМ России. С 29 по 30 октября 2010 года Путин принимал в Москве президента азиатского футбольного союза AFC Мохамеда бин Хаммама. Последний также дисквалифицирован пожизненно с 2012 года: его фирма получила 6,7 млн евро из Германии перед ЧМ по футболу в Германии. Более того, между 16 и 18 ноября 2010 года Путин провел встречу с бывшим вице-президентом FIFA Чхон Мон Джун, ныне отстраненным от футбола до 2021 года, говорится в статье.



"Неизвестно, о чем Путин говорил со скандальными функционерами и что он им обещал, однако известно, что негодяи, вроде Уорнера и Блейзера, брали деньги на многих распределениях чемпионатов мира", - пишет корреспондент.



"Но Путин был бы не Путиным, если бы не принял меры предосторожности", - замечает автор, потому в докладе Гарсии нет указаний на доказанные прегрешения России. К примеру, в докладе говорится о том, что комитет (Заявочный комитет "Россия-2018". - Прим. ред.) "предоставил следователям лишь ограниченное число документов". Ответ был таков: компьютеры, на которых с ними работали, брались в аренду, возвращены хозяевам и уже списаны. А раз нет компьютеров, то нет и информации.



"Но может ли быть, что Россия на самом деле не давала взяток? - задается вопросом Росберг. - Может ли быть, что путинская Россия, которая при помощи спецслужб занималась фальсификацией допинг-проб спортсменов на Сочинской олимпиаде и под контролем путинского вице-премьера Виталия Мутко облила грязью саму олимпийскую идею, осталась чиста при определении страны-хозяйки ЧМ-2018?"



Весьма сомнительно. Как бы то ни было, "в докладе Гарсии упоминается имя самого звездного немецкого футболиста - Франца Бекенбауэра, который был членом исполкома FIFA и принимал участие в голосовании по распределению ЧМ 2 декабря 2010 года", говорится далее. "Король футбола до сих пор не рассказал, за кого он тогда голосовал, но неожиданно для всех всего через 14 месяцев после этого он стал послом "Российского газового общества" (РГО). С ним был заключен договор на пять лет, который принесет доход в несколько миллионов евро. К этому времени Бекенбауэр уже не входил в состав комитета, и поэтому следствие на усмотрело нарушения этики, пишет автор.



InoPressa.ru











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