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Палата представителей США провозгласила приверженность 5-й статье устава НАТО


28.06.2017   12:16
Cоединенные Штаты привержены 5-й статье устава НАТО, гарантирующей совместный ответ всех 29 членов организации на нападение на любую из его стран-членов, провозгласила Палата представителей Конгресса США.

423 члена палаты из 427 проголосовали за резолюцию, в которой «торжественно подтверждается» приверженность США 5-й статье. В ней также содержится призыв к странам-членам повысить свои оборонные расходы до 2% государственных бюджетов. «Ввиду угроз, перед которыми предстали мы и наши партнеры во всем мире, сильный союз НАТО стал более важен, чем прежде», - заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

Конгресс предпринял этот шаг после того, как заявления президента Трампа вызвали вопросы о готовности США выполнить свои союзнические обязательства. Во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Дональд Трамп ничего не сказал о поддержке Вашингтоном этого ключевого положения устава НАТО. Впоследствии президент заявил о поддержке договоренности о совместной обороне.







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