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Бюджетные деньги на выборы - «Грузинскую мечту» изобличают в коррупции


28.06.2017   12:52
В неправительственном секторе говорят о возможной предвыборной коррупции в тбилисской мэрии. Руководитель неправительственной организации "Центр мониторинга – медиатор" Леван Хабеишвили заявил, что мэрия использует деньги горожан, около 60 миллионов лари, в целях выборов.

По результатам исследования, основатели компаний, с которыми столичная мэрия оформляла контракты, часто были благотворителями "Грузинской мечты".

В неправительственном секторе говорят о том, что правительство столицы растратило деньги. Мэрия по мотиву неотложной необходимости без тендера перечислила компаниям сотни тысячи лари за такую услугу, которую можно было заблаговременно спланировать, и объявить тендер.

Согласно исследованию, практически все бизнесмены, которые финансово помогали правящей партии, оформляли контракт в порядке прямой закупки, эксклюзивно. В числе таких компаний фигурирует компания по перевозке деревьев бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили "Зимо". Тем временем в компании заявляют, что они добросовестно получили контракты.

В оппозиции заявляют, что тбилисская мэрия тратит деньги жителей Тбилиси, между тем, по мнению членов большинства, в этих тендерах нет ничего подозрительного и противозаконного.







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