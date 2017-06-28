Бюджетные деньги на выборы - «Грузинскую мечту» изобличают в коррупции

28.06.2017 12:52 В неправительственном секторе говорят о возможной предвыборной коррупции в тбилисской мэрии. Руководитель неправительственной организации "Центр мониторинга – медиатор" Леван Хабеишвили заявил, что мэрия использует деньги горожан, около 60 миллионов лари, в целях выборов.



По результатам исследования, основатели компаний, с которыми столичная мэрия оформляла контракты, часто были благотворителями "Грузинской мечты".



В неправительственном секторе говорят о том, что правительство столицы растратило деньги. Мэрия по мотиву неотложной необходимости без тендера перечислила компаниям сотни тысячи лари за такую услугу, которую можно было заблаговременно спланировать, и объявить тендер.



Согласно исследованию, практически все бизнесмены, которые финансово помогали правящей партии, оформляли контракт в порядке прямой закупки, эксклюзивно. В числе таких компаний фигурирует компания по перевозке деревьев бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили "Зимо". Тем временем в компании заявляют, что они добросовестно получили контракты.



В оппозиции заявляют, что тбилисская мэрия тратит деньги жителей Тбилиси, между тем, по мнению членов большинства, в этих тендерах нет ничего подозрительного и противозаконного.

















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