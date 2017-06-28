Сосо Цинцадзе: «Было ожидаемо, что Иванишвили надоест их тащить»

28.06.2017 13:03 «Мне нужно еще 2-3 недели, чтобы убедиться в том, что Иванишвили не будет вмешиваться в выборы. Я имею в виду не только активность, но и неофициальное вмешательство - на мой взгляд, заявления лидеров «Мечты» возникли не на пустом месте. Это не их инициатива. Как видно, они получили от Иванишвили указание публично заявить - время активности Иванишвили в грузинской политике осталось в прошлом. «Мечта» должна научиться ходить сама. Если раньше ходулями для них был Иванишвили, то это время осталось в прошлом. Одним словом, рано или поздно было ожидаемо, что Иванишвили надоест их тащить. Иванишвили сделал для них все, сдал им власть, но они начали ползти на ровном месте и соревновались друг с другом в совершении ошибок», - заявил политолог Сосо Цинцадзе в интервью газете «Резонанси».



«Иванишвили невыгодно отвечать на неофициальных встречах за глупые заявления Джеджелава и неоправданную кадровую политику Квирикашвили. Тем более что в стране катастрофический социальный фон. Поэтому сейчас последней надеждой «Мечты» является законодательство, ЦИК и конституция. Одним словом, сейчас такая среда, что для независимой победы им необходимо получить фору на законодательном уровне. Это то же самое, как во время игры в шахматы вам заранее дадут королеву. Они создают такую ситуацию, потому что фактора Иванишвили больше нет и они не верят в свои силы. Я думаю, местные выборы будут последним аккордом «Мечты», - отметил в беседе с корреспондентом издания Сосо Цинцадзе.



«Предвыборные обещания щедро раздают еще со времен Шеварднадзе - что остается делать народу. У него нет выбора. Верить или не верить, оба варианта плохи - правящая партия мечтает, чтобы на выборы не пошли разочарованные люди, а своих сторонников они как-нибудь мобилизуют и одержат победу... Есть ли вероятность второго тура, я пока сказать не могу, потому что нет конфигурации. «Мечта» даже не назвала пока кандидата в мэры... «Нацдвижение» эффективно презентовало своего кандидата, но Заал Удумашвили 10 минут говорил о своих планах, однако ничего не сказал о главной проблеме тбилисцев - «Сити парке». Эту компанию сделали священной кобылой... Я жду, что скажет кандидат «Мечты». Будет ли упомянут в программе Каладзе «Сити парк»?! Их нельзя не только трогать, но и упоминать», - продолжил респондент.



«Кроме этого, «Мечта» находится в катастрофическом положении, у нее больше нет скамейки запасных. На выборах 2016 года в списки попали такие люди, которых знали только члены их семей. У них больше нет людей, это кадровый голод. Но кадровый голод есть и у оппозиции», - заключил Сосо Цинцадзе.















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