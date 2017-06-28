«Резонанси»: Великое оледенение завершилось - президент Украины едет в Грузию

28.06.2017 13:21 В отношениях между Грузией и Украиной начинается оттепель. После определенного тайм-аута состоится официальный визит президента Украины в Грузию. Политологи связывают это потепление с сокращение фактора экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Украине. Примечательно, что президент Украины Петр Порошенко посетит нашу страну во второй половине июля. «Визит президента Украины очень важен. Будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений. Эта тема заранее в повестке дня не стоит и сам Маргвелашвили не собирается поднимать этот вопрос», - заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, пишет газета «Резонанси».



Тогда напряженность в двусторонних отношениях политологи связали с фактором Михеила Саакашвили. Следовательно, сейчас восстановление этих отношений их не удивило.



«Эта встреча назрела уже давно. Можно сказать, она запоздала, но ей мешал фактор Саакашвили. Сейчас, после того как он прямо ополчился против президента, сложилась ситуация для восстановления традиционной дружбы и благосклонности между Грузией и Украиной. В советское время таких отношений как с Украиной, у Грузии не было ни с одной республикой. Условия для восстановления старых отношений есть, но мы не знаем, какую цель преследует эта встреча. Будут какие-то соглашения или просто разговоры», - заявил политолог Сосо Цинцадзе, по словам которого, к сожалению, мы уже привыкли к встречам ради встречи», - отмечает издание.



По словам Цинцадзе, визит Порошенко указывает на то, что между Украиной и Грузией началось потепление отношений. «Посмотрим, что будет - стороны заключат какое-то соглашение или речь пойдет только о дипломатической поддержке и на этом все закончится. Сам визит указывает на то, что началось потепление. Потом, наверное, произойдет ответный визит. Посмотрим, как будут развиваться события. Например, какими будут заявления правительства в отношении Украины. Произошли какие-то взрывы, говорят, что Россия собирается взорвать офис Порошенко, посмотрим, какую позицию займет наша страна», - отметил Цинцадзе, по словам которого, пока лишь можно сказать, что наши исторические связи уже восстановлены, а как они будут материализованы, покажет будущее.



«Визит президента Украины в Грузию положительно оценивает и политолог Ника Читадзе. По его словам, есть определенные приоритеты сотрудничества, в том числе в экономике, и наверно речь пойдет об этом. «Визит Порошенко, разумеется, является хорошей новостью. Украина - стратегический партнер Грузии, поэтому, разумеется, развитие торговых экономических отношений между странами очень важно. Украина - один из главных торговых партнеров Грузии, поэтому очень жаль, что с 2012 года эти отношения не были интенсивными из-за назначения Саакашвили и лидеров «Национального движения» на разные посты в правительстве Украины. Из-за этого грузинские власти воздерживались от развития сотрудничества. Очень плохо, что политический интерес доминировал над общегосударственным интересом», - заявил Читадзе, по словам которого, кто бы не был у власти в Киеве, у Украины и Грузии есть общие внешнеполитические взгляды, которые связаны с их интеграцией в Европу.















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