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ЕНД расскажет Венецианской комиссии, как «Мечта» в одну ночь изменила конституционные поправки


28.06.2017   14:47
С Венецианской комиссией внимание будет акцентировано на том, как «Грузинская мечта» в одну ночь изменила полностью и фундаментально конституционные изменения, - об этом заявила «IPN» член «Национального движения» Тина Бокучава.

Как отметила Бокучава, Венецианская комиссия весьма хорошо информирована о том процессе, который протекает вокруг конституционных изменений.

«Очень жаль, что «Грузинская мечта» решила обмануть не только грузинский народ и подложить совершенно иной документ, не тот, что представила грузинской общественности. «Грузинская мечта» так же решила обмануть и Венецианскую комиссию. Документ, который уже принят парламентом в двух чтениях, совершенно отличается от того, который видела Венецианская комиссия, и прислала соответствующее заключение. Единственно, что прямо и однозначно приветствовалось Венецианской комиссией, это переход со смешанной системы на пропорциональную. Именно эта часть изменена и изъята в той новой версии, которую «Грузинская мечта» изменила в одну ночь полностью и фундаментально без каких-либо консультаций с гражданским сектором, политическими партиями и Венецианской комиссией. Соответственно, мы акцентируем внимание на этом», - заявила Бокучава.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сегодня прибудет в Грузию. Он примет участие в конгрессе конституционных судов Европы, который с сегодняшнего дня по 1-е июля будет проходить с Батуми. Мероприятие организовано Конституционным судом Грузии.






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