Часть членов «Грузинской мечты» недовольна расследованием дела Афгана Мухтарлы

28.06.2017 15:22 В правящей команде отмечается различие мнений в связи с делом Афгана Мухтарлы. Часть из них откровенно фиксирует недовольство процессом расследования, и считает нужным создание парламентской следственной комиссии.



По словам председателя парламентского комитета региональной политики и самоуправления Георгия Лилуашвили, следует вызвать тех, кто участвовал в деле похищения Афгана Мухтарлы.



Депутат не исключает, что на сегодняшней сессии поддержит требование оппозиции в связи с созданием следственной комиссии.



"Никто в команде не против создания комиссии. Не исключаю, что поддержу это. Ситуация неудовлетворительная. Понятно, что грузинские спецслужбы не участвовали в этом, но необходимо расследовать, кто участвовал"- говорит Георгий Лилуашвили.



В то же время другая часть парламентского большинства не разделяет требование о создании следственной комиссии. Председатель комитета по правам человека Софья Киладзе считает, что разумные сроки расследования еще не прошли, соответственно, депутат говорит, что необходимо дождаться результатов расследования.



"По моему мнению, надо дождаться следственных органов, поскольку не прошло столько времени, чтобы говорить о неэффективности расследования, так как точно знаем, что было проведено очень много следственных действий. Исходя из этого, думаю, что разумный срок еще не прошел. На данном этапе думаю, что это будет преждевременным"- говорит Софья Киладзе.



Лидер парламентского большинства отрицает отличие мнений в команде. По словам Арчила Талаквадзе, "Грузинская мечта" придерживается единой позиции.



"Не думаю, чтобы кто-нибудь был на другой позиции. Какие бы комментарии не раздавались, в связи с этим делом Грузия на единой позиции. Это не вопрос для консультаций, это расследование"- заявил Арчил Талаквадзе.



Напомним, что на сегодняшнем заседании бюро парламентская оппозиция еще раз поставит вопрос создания следственной комиссии.

















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