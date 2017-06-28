Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

28.06.2017 15:56 Совет ЕС в среду завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального, экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.



В Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.



Европейский совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения. После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев". Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.



В минувший понедельник европейский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе, что запущена письменная процедура для официального принятия решения Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России.















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