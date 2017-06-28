Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России


28.06.2017   15:56
Совет ЕС в среду завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального, экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

В Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

Европейский совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения. После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев". Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.

В минувший понедельник европейский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе, что запущена письменная процедура для официального принятия решения Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия будет поставлять минводы в Афганистан
Строительство Сенакского цементного завода может возобновиться через месяц
НБГ призывает население к осторожности при размещении сбережений в финансовые организации
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назначил своим Послом доброй воли в Грузии известного музыканта
Более пятидесяти выпускников в Северной Осетии "завалили" два обязательных предмета по ЕГЭ
В Северной Осетии открыли новую мечеть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна