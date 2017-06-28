НПО: Будущее грузинской демократии в опасности

28.06.2017 16:55 Группа из 32 грузинских неправительственных организаций, включающая в себя Международное Общество Справедливых Выборов и Демократии, Ассоциацию Молодых Юристов Грузии и Transparency International-Грузия, 27 июня направила совместное обращение международному сообществу, в котором выразила своё критическое отношение к решению правящей партии – отложить переход на пропорциональную систему парламентских выборов на 2024 год.



В своем обращении, неправительственные организации заявили, что не смотря на обещание «Грузинской мечты – Демократической Грузии» - изменить смешанную систему парламентских выборов и сделать ее «более справедливой», путём отмены мажоритарных избирательных округов, правящая партия «решила проигнорировать» не только заключения Венецианской комиссии, но и «весь процесс деятельности конституционной комиссии, а так же мнения гражданского общества и политических партий».



«Мы расцениваем это, как прямую и целенаправленную попытку консолидировать власть на сей раз уже на более высоком – конституционном уровне, что представляет серьезную угрозу для демократии в Грузии», - заявили неправительственные организации и отметили, что «в условиях той конституции, которая не основана на широком консенсусе, под угрозой не только демократическое будущее Грузии, но и, в целом, стабильность политического процесса в стране».



Неправительственные организации призвали международное сообщество, «использовать все имеющиеся инструменты», чтобы помочь Грузии «смягчить и предотвратить эти неблагоприятные события, происходящие в Грузии, до того как Парламент рассмотрит и окончательно примет новую конституцию». «Мы обращаемся к Вам с просьбой, донести до правительства и правящей партии очень сильные сообщения о том, что попытки консолидации власти несовместимы с западными стандартами демократии», - сказано в обращении.



23 июня, Парламент Грузии, во втором чтении, 115 голосами, единогласно одобрил конституционные поправки. Третье и последнее слушание состоится на осенней сессии Парламента.



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