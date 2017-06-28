|
Кандидат в мэры сможет баллотироваться и в члены муниципального собрания
28.06.2017 19:23
Кандидат в мэры на выборах в местное самоуправление сможет зарегистрироваться и кандидатом в члены муниципального собрания (сакребуло) по пропорциональному списку.
Ограничение, которое было вложено в избирательное законодательство в этом направлении по решению парламента Грузии предыдущего созыва, было изъято из Избирательного кодекса. С этой инициативой, выдвинутой парламентским меньшинством, согласилась «Грузинская мечта».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна