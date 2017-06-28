Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества

28.06.2017 19:43 Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев совершил рабочий визит в Грузию, в рамках которого встретился с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили, сообщает пресс-служба SOCAR.



«В рамках рабочего визита в Грузию президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Георгием Квирикашвили», - говорится в сообщении.



Р.Абдуллаев принял также участие в открытии ряда социальных объектов в местах компактного проживания азербайджанцев в Гардабанском районе Грузии.















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