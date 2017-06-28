Талаквадз: По поводу конституционной реформы двух правд не существует

28.06.2017 21:32 По поводу конституционной реформы существует только одна правда, отображенная в заключении Венецианской комиссии – это однозначная позиция, что реформа является прогрессивной, - заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По словам Талаквадзе, несмотря на то, что визит президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио не связан с конституционной реформой и он приехал в рамках XVII конгресса конституционных судов, правящая команда обязательно воспользуется возможностью встречи с ним и завтра председатель парламента встретится с Букиккио вместе с членами парламента.



«У нас будет еще одна возможность предоставить Джанни Букиккио обновленную информацию о последних конституционных сессиях. Заключение Венецианской комиссии позитивное. В нем однозначно отмечается, что конституционная реформа – это прогресс и наилучшая Конституция для Грузии. По поводу Конституции двух прав не существует. Несмотря на то, что Джанни Букиккио встретится со всеми сторонами, существует лишь одна правда о Конституции и она отображена в заключении Венецианской комиссии – это однозначная позиция, что конституционная реформа является прогрессивной в сфере конституционализма Грузии», - заявил «IPN» Арчил Талаквадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

