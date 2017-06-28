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Талаквадзе: Ясно, что президент пытается использовать оппозиционные партии, и оппозиционные партии стараются, и им это удается, использовать президента


28.06.2017   22:11
Думаю, президент Георгий Маргвелашвили думает о собственном мандате, который в действительности является мандатом нейтрального арбитра, представительным и надпартийным мандатом, - заявил журналистам лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

По его словам, для перехода на парламентскую модель важно, чтобы у Грузии был президент, предполагаемый новой Конституцией.

«Думаю, президент Георгий Маргвелашвили думает о собственном мандате, который в действительности является мандатом нейтрального арбитра, представительным и надпартийным мандатом. Однако с другой стороны президент видит, что оппозиционные партии, часть неправительственных организаций беспокоят его, чтобы он предпринимал более резкие шаги. Президент этими шагами самореализуется, именно посредством тех шагов, которые он предпринимает относительно Конституции. Об этом говорил и председатель парламента, что для парламентской модели и после полного перехода на нее, лучше, чтобы у страны был президент, избранный по тому принципу, который предполагается новой Конституцией», - отметил Талаквадзе.
На вопрос журналиста, с чем он связывает заявления президента последнего времени по поводу конституционных изменений и не в альянсе ли президент с оппозиционными партиями, Талаквадзе заявил, ясно, что президент пытается использовать оппозиционные партии, и оппозиционные партии стараются использовать президента.

«Ясно, что президент пытается использовать оппозиционные партии, и оппозиционные партии стараются, и им удается, использовать президента», - заявил Арчил Талаквадзе.






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