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Представитель Украины заменил Аграмунта на посту президента ПАСЕ


28.06.2017   22:20
В среду, 28 июня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт".

"По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседание", - отметил Логвинский.

Ранее представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.






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