|
Представитель Украины заменил Аграмунта на посту президента ПАСЕ
28.06.2017 22:20
В среду, 28 июня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт".
"По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседание", - отметил Логвинский.
Ранее представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна