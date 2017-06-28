Представитель Украины заменил Аграмунта на посту президента ПАСЕ

28.06.2017 22:20 В среду, 28 июня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт".



"По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и вести заседание", - отметил Логвинский.



Ранее представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.















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