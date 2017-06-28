Патриархия Грузии: Весьма сожалеем, что вот уже четыре месяца происходит спекуляция церковными темами, и это оставляет впечатление целенаправленных действий

28.06.2017 22:31 По вопросу причастия протоиерея Георгия Мамаладзе патриархия Грузии распространяет заявление.



«Согласно церковному канонику, решение в связи с причастием протоиерея Георгия Мамаладзе должен был принять первосвященник той епархии, где он совершал священнослужение и кому он канонически был подчинен.



Как известно, протоиерей Георгий служебно был связан с Мцхетской и Тбилисской епархией; однако, повторяем, он оставался в Батумской и Лазской юрисдикции.



В виду того, что до этого времени не была известна позиция митрополита Димитрия (Шиолашвили) относительно причастия, а в течение последних месяцев выявилось, что протоиереем Георгием Мамаладзе писались и делались клеветнические письма и заявления по отношению лиц церковной иерархии и других (что не касается непосредственно «дела о цианиде»), хорепископ Якоб (Якобашвили), после ознакомления Католикоса-патриарха с этим вопросом, дал благословение духовным лицам, посетившим протоиерея в тюрьме, чтобы они воздержались от его причастия до решения со стороны митрополита Батумского и Лазского.

27 июня сего года стало известно, что митрополит Димитрий в правовом смысле утвердил временную приостановку причастия протоиерея Георгия Мамаладзе.



Весьма сожалеем, что вот уже четыре месяца происходит спекуляция церковными темами, и это оставляет впечатление целенаправленных действий. Просим Господа, ниспослать нам мира», - говорится в заявлении патриархии.















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