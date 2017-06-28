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Кандидат в мэры сможет баллотироваться и в члены муниципального собрания


28.06.2017   22:41
Кандидат в мэры на выборах в местное самоуправление сможет зарегистрироваться и кандидатом в члены муниципального собрания (сакребуло) по пропорциональному списку.

Ограничение, которое было вложено в избирательное законодательство в этом направлении по решению парламента Грузии предыдущего созыва, было изъято из Избирательного кодекса. С этой инициативой, выдвинутой парламентским меньшинством, согласилась «Грузинская мечта».






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