Джанни Букиккио: Отсрочкой введения пропорциональной системы до 2024 года опечален и разочарован

28.06.2017 23:00 Председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио удивило решение парламента Грузии об отсрочке перехода на пропорциональную избирательную систему до 2024 года. Об этом Букиккио заявил в интервью Общественному телевидению Грузии в Батуми, куда он прибыл 28 июня вечером для участия в XVII конгрессе конституционных судов Европы.



«Я очень разочарован, так как этот процесс был очень прогрессивным. Политические партии, гражданское общество, все были согласны идти вперед, а мы своими скромными советами и помощью пытались сделать хорошее дело. Сейчас, когда все оказалось под вопросом, я очень сожалею, но все же надеюсь, что будет найдено компромиссное решение», — заявил Джанни Букиккио. Он еще раз призвал все политические партии к компромиссу.



В Батуми находится и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 29 июня встретится с Джанни Букиккио и еще раз обсудит с ним вопросы, связанные с конституционной реформой. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.



Георгий Маргвелашвили также будет участвовать в Конгрессе конституционных судов Европы, где выступит с речью. От имени президента для участников конгресса в Батуми будет дан ужин.

















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