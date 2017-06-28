Более ста депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поставили подписи под предложением об отставке президента ПАСЕ

28.06.2017 23:51 Более ста депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поставили подписи под предложением об отставке президента ПАСЕ Педро Аграмунта. Об этом сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев.



"На данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунт. И это, кажется, еще не вечер ", написал Арьев в своем Facebook.



Арьев отметил, что за время его работы в ПАСЕ ни один документ не собирал столько подписей.

Формально для начала процедуры отставки нужно около 60 подписей, а для прохождения быстрой процедуры - 120. В то же время, по данным "Европейской правды", уже есть договоренность о значительно большем количестве подписей, которые будут проставлены до завершения сессии.



Инициатор сбора подписей, председатель норвежской делегации депутат Шоу Ингьерд планирует зарегистрировать соответствующие документы незадолго перед закрытием июньской сессии, чтобы голосование состоялось 9 октября, на открытии следующей сессии ассамблеи.















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