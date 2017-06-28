Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Более ста депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поставили подписи под предложением об отставке президента ПАСЕ


28.06.2017   23:51
Более ста депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поставили подписи под предложением об отставке президента ПАСЕ Педро Аграмунта. Об этом сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев.

"На данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунт. И это, кажется, еще не вечер ", написал Арьев в своем Facebook.

Арьев отметил, что за время его работы в ПАСЕ ни один документ не собирал столько подписей.
Формально для начала процедуры отставки нужно около 60 подписей, а для прохождения быстрой процедуры - 120. В то же время, по данным "Европейской правды", уже есть договоренность о значительно большем количестве подписей, которые будут проставлены до завершения сессии.

Инициатор сбора подписей, председатель норвежской делегации депутат Шоу Ингьерд планирует зарегистрировать соответствующие документы незадолго перед закрытием июньской сессии, чтобы голосование состоялось 9 октября, на открытии следующей сессии ассамблеи.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия будет поставлять минводы в Афганистан
Строительство Сенакского цементного завода может возобновиться через месяц
НБГ призывает население к осторожности при размещении сбережений в финансовые организации
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия стала региональным лидером по борьбе с трафикингом
Джанни Букиккио огорчен запланированным конституционными изменениями в Грузии
Польша и Азербайджан подписали “дорожную карту” стратегического партнерства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна