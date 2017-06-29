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Саакашвили: Порошенко активно занимался торговлей с оккупированной Россией грузинской Абхазией


29.06.2017   10:02
Экс-президент Грузии заявляет, что недавно узнал о контактах компании президента Украины Петра Порошенко с оккупированным регионом Грузии, Абхазией, когда он еще занимал должности министра в кабинете Януковича.

"Порошенко в 2010-2014 годах был министром иностранных дел, а затем министром экономики. По должности он должен был следить за соблюдением закона и международных обязательств Украины, хотя в это же время его личная компания активно занималась торговлей с оккупированной Россией грузинской Абхазией. К сожалению, приходится констатировать, что тогда он променял государственные интересы на личную прибыль. Эту информацию я обнаружил совсем недавно и ею шокирован, особенно на фоне того, что СБУ кошмарит множество компаний под часто надуманным предлогом их коммерческих связей с ОРДЛО",- пишет Саакашвили в Фейсбук.






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