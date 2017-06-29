После последних решений все зависло в воздухе - Букиккио о проекте Конституции Грузии

29.06.2017 11:08 Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио еще раз подчеркивает необходимость широкого консенсуса в процессе конституционной реформы. По заявлению Букиккио, политические партии должны найти решение, соответствующее рекомендациям Венецианской комиссии и международным стандартам. Он еще раз отметил, что все заинтересованные стороны, политические силы должны приложить усилия, чтобы завершить процесс конституционной реформы.



"Я добрый друг Грузии. Мне нравится эта страна. Я наблюдаю за вашей историей с 1993 года, когда были созданы первые демократические институты. Сейчас мы сделали хороший шаг, чтобы Грузия приняла Конституцию, соответствующую европейским стандартам, поскольку вы являетесь европейской страной, у вас европейские стремления.



Будет жаль, если эти усилия будут выброшены на ветер. Все заинтересованные стороны, политические силы должны предпринять все, чтобы процесс конституционной реформы закончился. Политические партии должны найти решение, которое будет соответствовать нашим рекомендациям и международным стандартам.



Конституционной реформе необходим широкий консенсус. Этот консенсус должен быть не только со стороны партий, но и общества, неправительственных организаций. Но сейчас после последних решений все висит в воздухе. Я завтра встречусь с представителями политических партий, и повторю им тот же мессидж"- заявил Джанни Букиккио.

















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