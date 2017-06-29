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Букиккио: Я огорчен и разочарован


29.06.2017   11:35
В Грузию с двухдневным визитом прибыл председатель Венецианской комиссии. По словам Джанни Букиккио, он огорчен и разочарован окончательной редакцией проекта поправок к Конституции, который принял парламент во втором слушании.

"Я огорчен и разочарован, поскольку этот процесс был весьма обнадеживающим. В политических партиях и гражданском обществе было согласие, чтобы наш скромный совет был предусмотрен. Мы проделали хорошую работу, но сейчас все стоит под вопросом. Это стоит сожаления, но еще раз призываю все политические силы, приложить усилия для достижения компромисса.

Наша позиция известна, она вообще позитивная, но есть определенные пункты, которые необходимо отшлифовать. Это пункты квалифицированного большинства, конституционного суда, президентских выборов, и другие вопросы. Это важные вопросы"- заявил председатель Венецианской комиссии.







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