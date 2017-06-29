Ложь - главное оружие российской дипломатии

29.06.2017 12:15 Мало кого сегодня в мире удивляет тот факт, что все заявления МИД России построены на ложных принципах и пытаются проталкивать в мире ложную виртуальную реальность, объясняя это "интересами России". Вот и замглавы МИД России Карасин в интервью газете "Известия" головой окунулся в это болото лжи, которое давно легко расшифровывается и понимается любым мало-мальски логически мыслящим индивидом.



К примеру, Карасин заявил, что "Россия и Грузия готовят визовые упрощения для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между странами". Ну скажите сами, разве не бред? Ведь Грузия отменила визовый режим для всех граждан России еще при ненавистном Кремлю "режиме Саакашвили". Так, что же готовит Грузия?



Очередной пример пришлось ждать недолго. Там же читаем: "даже в период правления Михеила Саакашвили Россия всегда старалась сохранять и облегчать условия общения граждан наших двух стран". Опять же сами скажите, чем это не бред? Именно во время правления Саакашвили Грузия (!) отменила визовый режим с Россией, при этом российская сторона его только ужесточила. Именно во время правления Саакашвили Россия осуществила военное вторжение в Грузию, убив сотни мирных жителей - так понимают в Кремле "условия общения граждан двух стран"...



Карасин считает большим достижением, что "в декабре 2015-го российская сторона перешла к оформлению грузинским гражданам деловых, рабочих, учебных и гуманитарных виз любой кратности, а также частных виз". Спрашивается, зачем? Гражданам Грузии это совершенно не нужно, но нужно именно России с целью проявить "мягкую силу" и показать готовность на сближение с новыми властями Грузии при сохранении оккупации территорий Грузии. Оно нам надо при безвизе в Европу?



Впрочем, эту тему тоже не обошел Карасин в своем интервью. Он опять поплакался по поводу действия в Грузии закона "Об оккупированных территориях" и невозможности введения безвизового режима в отсутствии дипломатических отношений. Ну так, господин Карасин, этот узел легко развязывается, было бы желание:

1. Закрываете свои "посольства" на оккупированных территориях

2. Выводите свои оккупационные войска с оккупированных территорий Грузии

3. Отзываете признание оккупационных режимов на оккупированных территориях Грузии

4. Заявляете о признании суверенитета и независимости Грузии в международно признанных границах.

5. Садитесь за стол переговоров по вопросу восстановления дипломатических отношений, при этом тема закона "Об оккупированных территорий" отпадает сам по себе?



Слабо?















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