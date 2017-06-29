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IDFI: Реформа государственной службы идет с перебоями
29.06.2017 12:24
В институте развития свободы информации говорят о том, что реформа государственной службы идет с препятствиями и пробелами. В неправительственной организации считают, что существует несколько вызовов, которые возможно, негативно повлияют на успешное и качественное осуществление реформы.
Руководитель антикоррупционного направления IDFI, Саба Буадзе говорит, что правительство до сих пор не представило парламенту проекты закона Грузии "О возмещении труда в государственных учреждениях", и "О юридическом лице публичного права". Эти законопроекты, по мнению Буадзе, являются критически важными для успешного осуществления публичной службы.
Реформа государственной службы является частью договора Ассоциации, оформленного между Грузией и Евросоюзом. Она также представляет стратегическую задачу плана правительства Грузии из четырех пунктов.
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