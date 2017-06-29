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Абашидзе: Я и Карасин по-разному оцениваем сотрудничество Грузии с НАТО


29.06.2017   14:17
Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе прокомментировал высказывания замглавы МИД РФ Григория Карасина об отношениях Тбилиси с НАТО.

Ранее Карасин в интервью газете «Известия» негативно оценил сотрудничество Грузии и НАТО, заявив, что в последнее время оно приобрело формы, которые делают Тбилиси участником «политики сдерживания» России.

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Абашидзе ответил российскому дипломату, сказав, что не хочет вступать с ним в дискуссию. Также спецпред премьера подчеркнул, что тема сотрудничества НАТО и Грузии не обсуждается в ходе их переговоров в Праге.

«По этому вопросу мы имеем диаметрально противоположные подходы и видения, но я не хочу вступать с ним в дискуссию, когда темами, которые мы обсуждаем в Праге, являются наши отношения с разными международными организациями, наши внешнеполитические приоритеты, ориентиры, что входит в рамки нашего мандата. Таким образом, нет никаких оснований для какой-либо дискуссии в данном случае», — заявил Абашидзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами.






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