Противостояние европейскими ценностям имеет место и в Грузии - Маргвелашвили

29.06.2017 14:42 По мнению президента Георгия Маргвелашвили, противостояние европейскими ценностям имеет место и в Грузии, и пропаганда против европейского пространства выражается в разной форме. Георгий Маргвелашвили заявил об этом на 17-м конгрессе конституционных судов Европы.



По его же словам, в процессе пересмотра Конституции Грузии мы должны оставаться верными европейским ценностям.



"Сегодня здесь находятся люди, которые создают европейское правовое пространство, кто внедряют ценности, важные для нашего общества. Именно европейские ценности, демократия, верховенство закона, права человека, плюрализм, многопартийность, открытость, диалог являются теми фундаментальными ценностями, вокруг которых развиваются наши страны, в том числе грузинское общество, которое внедряет эти ценности.



Однако следует осмыслить и тот факт, что сегодня мы являемся свидетелями возникновения определенных вопросов в отношении этих ценностей. Мы являемся свидетелями того, что эти вызовы есть у всех ценностных дискуссий, всех ценностных институтов, и в том числе у судов и пространства конституционного права. Суверенизм, Евриазианизм, терроризм, общее европейское пространство безопасности - это те сферы, в которых весьма активно раздаются пропагандистские вопросы, и естественно, мы должны дать ответы на них.



Это противостояние с европейскими ценностями идет также и в Грузии. В Грузии тоже в разной форме выражается пропаганда против европейского пространства. В Грузии порой раздаются заявления, будто бы европейский порядок противоречит воле народа, что решения европейского суда отличаются от нашего суверенного выбора, что воля большинства является безусловной, и не должна обсуждаться.



В данном контексте важно также увидеть серьезный процесс, идущий в Грузии, и касающийся пересмотра Конституции. В этом процессе, и в той дискуссии, которая идет в стране, важно остаться верными европейским ценностям. Это особенно важно, когда мы говорим о Конституции. Здесь, разумеется, не может быть никакого компромисса в отношении плюрализма, многопартийности, консенсуса в ценностях, поскольку государственная система создается вокруг Конституции"- заявил Георгий Маргвелашвили.



В Батуми проводится 17-й конгресс конституционных судов Европы, на котором присутствуют почти 200 участников более чем из 40 стран. В том числе президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сопредседатели, и судьи конституционных судов многих стран.

















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