Квирикашвили защищает конституционные поправки вопреки критике Венецианской комиссии

29.06.2017 15:00 В результате разработанных конституционных изменений у Грузии будет основывающаяся на демократических принципах, сбалансированная Конституция, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, открывая 17-й Конгресс конституционных судов Европы в Батуми.



По словам Квирикашвили, основывающаяся на демократических принципах, сбалансированная Конституция – гарант демократического развития и продвижения страны. При этом он отметил, что в результате конституционных изменений, осуществленных в 2010 году, Грузия получила Конституцию, в которой - очень много погрешностей, несоответствий и недопустимых по конституционной логике норм.



«...Вместе с тем, следует учесть, что Грузия переходит на пропорциональную избирательную систему именно по воле нашей политической команды и это большое достижение. Мы помним, что когда при других властях этот вопрос становился предметом обсуждения, в условиях ни одной из них не существовало реальной политической воли, чтобы это изменение реально было осуществлено», - заявил, в частности, Георгий Квирикашвили.



Напомним, что в Грузии гостит президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который выразил "разочарование" действиями власти Грузии по конституционным поправка. Букиккио не раз заявлял, что для легитимации новой Конституции необходимо достижение широкого политического и общественного консенсуса, однако власти Грузии так не считают - поправки в Конституцию были приняты в двух чтениях голосами только правящей партии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

