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Батуми принимает 17-й конгресс Конференции Конституционных судов Европы


29.06.2017   15:38
В Батуми открылся 17-й конгресс Конференции Конституционных судов Европы, в котором принимают участие около 200 делегатов из 40 стран.

Трехдневный конгресс, темой которого является "Роль Конституционных судов в защите и использовании конституционных принципов", открыл председатель Конституционного суда Грузии Заза Тавадзе. В его работе примут участие президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили и глава парламента Ираклий Кобахидзе.

"Грузия гордится тем, что в течение трех лет мы были страной-руководителем Конференции Конституционных судов Европы", - заявил Маргвелашвили.

Первая Конференция Конституционных судов Европы состоялась в 1972 году в Дубровнике по инициативе председателей Конституционных судов Германии, Австрии, Италии и бывшей Федеративной Республики Югосла вия.

Грузия - полноправный член Конференции Конституционных судов Европы с 2000 года - является первой страной, не входящей в состав Евросоюза, которая стала председателем Конференции. Грузия приняла этот статус у Австрии в мае 2014 года.






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