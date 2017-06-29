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Власти не намерены менять свою версию конституционных поправок несмотря на рекомендации Венецианской комиссии
29.06.2017 15:43
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобазидзе ответил на заявление президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который заявил, что разочарован проводимой в Грузии конституционной реформой.
«Я могу очень четко объяснить, что именно стало причиной этого решения. Сегодняшние обсуждения коснуться этого, и я уверен, что дадим господину Джанни Букиккио соответствующий ответ. В процессе третьего слушания в документ могут быть внесены только редакционные изменения. Таким образом, существенные изменения в документ больше не будут вноситься», - заявил Кобахидзе журналистам.
Накануне Букиккио выступил с острой критикой решения правящей партии «Грузинская мечта», согласно которому упразднение мажоритарной системы выборов в Грузии произойдет только через семь лет. Букиккио заявил, что разочарован последними событиями, которые, по его словам, ставят под вопрос абсолютно всю работу, ранее проделанную для подготовки конституционных изменений.
В тексте конституционных поправок, направленных на рассмотрение Венецианской комиссии, говорилось, что, согласно изменениям, с 2020 года парламент Грузии будет избираться не по смешанной системе, а полностью по пропорциональной. Венецианская комиссия положительно оценила эти изменения, однако позже правящая партия решила, что нововведение войдет в силу только в 2024 году.
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