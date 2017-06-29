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Комитет Сената США одобрил меры по сдерживанию России


29.06.2017   16:38
Комитет Сената по вооруженным силам призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом, сообщает "Голос Америки".

Среди этих мер – разработка новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрет на использование Пентагоном программного обеспечения российской компании и требование о том, чтобы Пентагон отчитывался перед законодателями о российской гибридной войне.

Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.

Он также продлевает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Кроме того, комитет одобрил выделение 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания – проект Пентагона, нацеленный на укрепление безопасности на восточном фланге Европы.

Около 100 миллионов долларов из этой суммы пойдут на поддержку совместной программы, в рамках которой Пентагон помогает странам Балтии «повысить свою сопротивляемость и нарастить потенциал для сдерживания российской агрессии», говорится в кратком описании законопроекта, опубликованном комитетом.

Этой инициативе предшествовали выводы высокопоставленных представителей американской разведки о том, что российские власти пытались повлиять на президентские выборы в США в пользу президента Дональда Трампа.

Комитет указал на эти усилия, как на одну из причин своей жесткой позиции в отношении Москвы.

«Комитет считает, что Соединенные Штаты должны принять дополнительные меры для сдерживания российской агрессии, будь то за ее границами или в киберпространстве, – говорится в описании законопроекта. – Россия продолжает оккупировать Крым, дестабилизировать обстановку в Украине, угрожает нашим союзникам [по НАТО], нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и поддерживает режим Асада в Сирии».

«В рамках беспрецедентной атаки на наши основные интересы и ценности, Россия проводила активную целенаправленную кампанию по подрыву репутации американской демократии с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года», – отметили члены комитета.

Законопроект санкционирует выделение 65 миллионов долларов на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования, чтобы начать сокращать разрыв, возникший в результате нарушения Россией договора о РСМД, но так, чтобы это не было нарушением договора со стороны США.







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