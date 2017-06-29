Глава Венецианской комиссии призвал политические силы Грузии к широкому консенсусу по новой Конституции

29.06.2017 17:05 Президент Венецианской комиссии Совета Европы Джани Букиккио считает, что новая Конституция Грузии должна быть принята всеми политическими силами, а не только лишь правящей партией "Грузинская мечта".



"У нас состоялась хорошая дискуссия. Я попытался объяснить, что новая Конституция Грузии должна быть принята на основе широкого консенсуса, а не только правящей партией. Главное, чтобы такой консенсус был достигнут", - сказал Д.Букиккио в четверг журналистам после встречи в Батуми с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.



В свою очередь Г.Квирикашвили заявил, что правящая партия при утверждении проекта Конституции пошла на большие компромиссы с оппозицией. "Думаю, что и оппозиция должна понять, что эти компромиссы являются очень большим достижением. Мы благодарим Венецианскую комиссию за помощь и рекомендации при разработке нового основного закона", - сказал он.



Со своей стороны И.Кобахидзе отметил, что проект новой Конституции уже принят парламентом в двух чтениях и каких-либо существенных изменений при рассмотрении в третьем чтении, которое состоится осенью, не произойдет.



Главной проблемной статьей в новой Конституции, критикуемой как оппозицией, так и для Венецианской комиссии, является запись, что парламентские выборы по пропорциональной системе будут проходить лишь с 2024 года. Оппозиция считает, что в условиях действующей пропорционально-мажоритарной избирательной системы правящей партии гарантирована победа на очередных парламентских выборах в 2020 году.



На прошлых парламентских выборах в 2016 году правящая партия провела в парламент 71 мажоритарного депутата при том, что всего в законодательном органе всего 150 депутатских мест. Оппозиция считает, что при выборах мажоритарных депутатов власти максимально использовали административный ресурс, что и обеспечило им победу.















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