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Маргвелашвили: Сегодня мы стоим перед тупиковой ситуацией
29.06.2017 17:38
Завершилась встреча президента Георгия Маргвелашвили и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Президент прокомментировал встречу.
"Сегодня все мы находимся в тупиковой ситуации. Думаю, для того, чтобы не ввести демократию в тупик, необходимо взглянуть на ситуацию, "Грузинская мечта" должна осмыслить, что процесс вредит демократическому развитию и имиджу страны, и приостановить этот процесс. Необходимо начать конституционный процесс исходя из ценности диалога, консенсуса. Шесть месяцев потребовалось для того, чтобы сказать эту азбучную истину из Европы. Не следует вводить демократическое развитие страны в кризис"- заявил президент Георгий Маргвелашвили.
До президента Букиккио встретился с премьер-министром и председателем парламента. После встречи президент Венецианской комиссии заявил:
"Я сказал им, что хочу, чтобы новая Конституция Грузии была правильно составленным законодательством. Это означает, что Конституцию должен был принять весь парламент, а не только большинство"- заявил Джанни Букиккио.
Президент Венецианской комиссии еще вчера критически оценил конституционные поправки, принятые правящим большинством двумя слушаниями. В связи с процессами Букиккио заявил:
"Я огорчен и разочарован, поскольку этот процесс был весьма обнадеживающим".
Президент Венецианской комиссии также планирует встретиться с оппозицией.
Джанни Букиккио приехал в Грузию 28 июня вместе почти с 200 гостями более чем из 40 стран, среди них есть сопредседатели и судьи конституционных судов.
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