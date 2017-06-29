Маргвелашвили: Сегодня мы стоим перед тупиковой ситуацией

29.06.2017 17:38 Завершилась встреча президента Георгия Маргвелашвили и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Президент прокомментировал встречу.



"Сегодня все мы находимся в тупиковой ситуации. Думаю, для того, чтобы не ввести демократию в тупик, необходимо взглянуть на ситуацию, "Грузинская мечта" должна осмыслить, что процесс вредит демократическому развитию и имиджу страны, и приостановить этот процесс. Необходимо начать конституционный процесс исходя из ценности диалога, консенсуса. Шесть месяцев потребовалось для того, чтобы сказать эту азбучную истину из Европы. Не следует вводить демократическое развитие страны в кризис"- заявил президент Георгий Маргвелашвили.



До президента Букиккио встретился с премьер-министром и председателем парламента. После встречи президент Венецианской комиссии заявил:



"Я сказал им, что хочу, чтобы новая Конституция Грузии была правильно составленным законодательством. Это означает, что Конституцию должен был принять весь парламент, а не только большинство"- заявил Джанни Букиккио.



Президент Венецианской комиссии еще вчера критически оценил конституционные поправки, принятые правящим большинством двумя слушаниями. В связи с процессами Букиккио заявил:



"Я огорчен и разочарован, поскольку этот процесс был весьма обнадеживающим".



Президент Венецианской комиссии также планирует встретиться с оппозицией.



Джанни Букиккио приехал в Грузию 28 июня вместе почти с 200 гостями более чем из 40 стран, среди них есть сопредседатели и судьи конституционных судов.

















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