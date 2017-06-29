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Налоговую администрацию Грузии избрали членом Совета правления IOTA


29.06.2017   18:04
Налоговую администрацию Грузии избрали членом Совета правления IOTA. В Киеве проводится 21-я по счету генеральная ассамблея внутри европейской организации налоговых администраций (IOTA), на которой присутствует начальник Службы доходов Министерства финансов Грузии, Георгий Табуашвили.

В Службе доходов Министерства финансов "Интерпрессньюс" сообщили, что в рамках генеральной ассамблеи уже состоялись выборы президента и управляющего совета организации IOTA, членом которого впервые была избрана Грузия.

"Победа в выборах является еще одним признанием реформ, проведенных в последнее время в Службе доходов, и тесного сотрудничества, сформировавшегося с IOTA"- заявили в Службе доходов.







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