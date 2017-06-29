Квирикашвили: В результате разработанных конституционных изменений у Грузии будет основывающаяся на демократических принципах, сбалансированная Конституция

29.06.2017 20:15 В результате разработанных конституционных изменений у Грузии будет основывающаяся на демократических принципах, сбалансированная Конституция, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, открывая 17-й Конгресс конституционных судов Европы в Батуми.



По словам Квирикашвили, основывающаяся на демократических принципах, сбалансированная Конституция – гарант демократического развития и продвижения страны. При этом он отметил, что в результате конституционных изменений, осуществленных в 2010 году, Грузия получила Конституцию, в которой - очень много погрешностей, несоответствий и недопустимых по конституционной логике норм.



«...Вместе с тем, следует учесть, что Грузия переходит на пропорциональную избирательную систему именно по воле нашей политической команды и это большое достижение. Мы помним, что когда при других властях этот вопрос становился предметом обсуждения, в условиях ни одной из них не существовало реальной политической воли, чтобы это изменение реально было осуществлено», - заявил, в частности, Георгий Квирикашвили.

















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