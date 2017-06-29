Украина, Молдова и Грузия подписали меморандум об ассоциации местных властей

29.06.2017 20:28 Киевский городской голова Виталий Кличко от имени Ассоциации городов Украины подписал меморандум о сотрудничестве ассоциаций органов местного самоуправления Украины, Грузии, Молдовы и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.



В подписании также приняли участие Давит Джикия, президент Национальной ассоциации местных властей Грузии (NALAG), Татьяна Бадан, Президент Конгресса местных властей Молдовы (CALM), и Андреас Кифер, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает сайт КГГА.



Виталий Кличко отметил, что подписание меморандума – это еще один шаг к тому, чтобы сделать работу местной власти более эффективной.



«Местная власть наиболее приближена к людям и чувствует все проблемы и изменения, которые происходят на местах. И наша ключевая задача – обеспечить прозрачность и открытость процессов управления. Обеспечить участие общин в принятии решений, которые влияют на жизнь людей. Ведь именно для этого в наших странах были созданы ассоциации местных органов власти», – подчеркнул Виталий Кличко.



Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть сегодня показывает пример другим городам Украины как обеспечить прозрачность всех управленческих процессов и использования бюджетных средств, наладить сотрудничество с общиной и тому подобное.



«Уверен, что вместе с ассоциациями органов местного самоуправления Грузии и Молдовы и при поддержке Конгресса местных и региональных властей Совета Европы мы сможем эффективно решать все те проблемные вопросы, которые встают перед нами, и вести программы развития местных общин. Воплощать эффективные проекты, внедрять изменения, которых ожидают люди», – подчеркнул Виталий Кличко.



Давит Джикия подчеркнул важность подписания меморандума, ведь он даст возможность на новом качественном уровне разрабатывать эффективные решения на благо общин.



Татьяна Бадан отметила, что подписание документа является важным и для Конгресса местных властей Молдовы, ведь это, прежде всего, – платформа для общения, обмена опытом и поиска совместных подходов для того, чтобы голос местного самоуправления услышали.



В свою очередь Андреас Кифер поздравил страны с подписанием и пообещал содействие со стороны Конгресса местных и региональных властей Совета Европы относительно поддержки местной власти, чтобы та могла эффективно реализовывать ожидания и потребности людей, а также в развитии демократических процессов на местном уровне.



В комментарии журналистам Виталий Кличко отметил, что для Украины важен опыт Молдовы и Грузии, которые прошли большой путь и достигли успехов, закладывая фундамент изменений на местном уровне.



«Мы хотим, чтобы наша страна стала действительно европейским государством, и от местного самоуправления зависит очень многое. Ведь каждый гражданин должен чувствовать, что влияет на процессы, которые происходят в его городе. Это даст дополнительный толчок для развития местного самоуправления, что является базисом для больших перемен во всей стране», – подчеркнул мэр.















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