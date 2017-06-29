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Джанни Букикко: Грузинские политики должны говорить друг с другом
29.06.2017 20:42
Грузинские политики должны говорить друг с другом, - об этом заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио после встречи с парламентской и внепарламентской оппозицией.
По его словам, все стороны должны проявить ответственность и сделать все для того, чтобы демократия в Грузии улучшилась.
«...Я завтра покину Грузию, а вы, грузины, гражданское общество, оппозиция, большинство должны найти наилучшее решение, чтобы получить хорошую новую Конституцию. Ранее я сказал, что проект Конституции, который изучила Венецианская комиссия, в целом хороший. Т.е., уже есть положительный шаг, однако после последних изменений уже не могу сказать, что это так. Призываю все стороны, проявить ответственность и сделать все возможное для того, чтобы демократия в Грузии улучшилась», - заявил Джанни Букиккио.
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