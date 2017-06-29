Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джанни Букикко: Грузинские политики должны говорить друг с другом


29.06.2017   20:42
Грузинские политики должны говорить друг с другом, - об этом заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио после встречи с парламентской и внепарламентской оппозицией.

По его словам, все стороны должны проявить ответственность и сделать все для того, чтобы демократия в Грузии улучшилась.

«...Я завтра покину Грузию, а вы, грузины, гражданское общество, оппозиция, большинство должны найти наилучшее решение, чтобы получить хорошую новую Конституцию. Ранее я сказал, что проект Конституции, который изучила Венецианская комиссия, в целом хороший. Т.е., уже есть положительный шаг, однако после последних изменений уже не могу сказать, что это так. Призываю все стороны, проявить ответственность и сделать все возможное для того, чтобы демократия в Грузии улучшилась», - заявил Джанни Букиккио.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этнографическом музее Тбилиси 2 июля пройдет фестиваль натурального вина
Безвизовый режимом с ЕС воспользовались более 37 тысяч граждан Грузии
Societe Generale уходит из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении назвал условия для сотрудничества с другими политсилами
Второе за три дня вооруженное разбойное нападение совершено в Армении
В Армении началось движение против сериалов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна