Совет Евросоюза одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной

29.06.2017 20:45 Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной. Министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить документ 11 июля. Соглашение вступит в силу 1 сентября.



Долгое время единственной страной, которая не давала одобрения на вступление в силу Соглашения с Украиной, были Нидерланды. Будущее документа оставалось неясным после того, как 61 процент участников референдума в апреле 2016 высказался против Соглашения с Украиной. При этом референдум носил консультативный.



После этого Брюссель пообещал, что Соглашение не станет основанием для принятия Украины в ЕС или для военной помощи Киеву. Тогда парламент Нидерландов ратифицировал соглашение.















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