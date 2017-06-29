Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совет Евросоюза одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной


29.06.2017   20:45
Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной. Министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить документ 11 июля. Соглашение вступит в силу 1 сентября.

Долгое время единственной страной, которая не давала одобрения на вступление в силу Соглашения с Украиной, были Нидерланды. Будущее документа оставалось неясным после того, как 61 процент участников референдума в апреле 2016 высказался против Соглашения с Украиной. При этом референдум носил консультативный.

После этого Брюссель пообещал, что Соглашение не станет основанием для принятия Украины в ЕС или для военной помощи Киеву. Тогда парламент Нидерландов ратифицировал соглашение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этнографическом музее Тбилиси 2 июля пройдет фестиваль натурального вина
Безвизовый режимом с ЕС воспользовались более 37 тысяч граждан Грузии
Societe Generale уходит из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении назвал условия для сотрудничества с другими политсилами
Второе за три дня вооруженное разбойное нападение совершено в Армении
В Армении началось движение против сериалов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна