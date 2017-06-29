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Президент Грузии считает ситуацию вокруг принятия новой Конституции тупиковой


29.06.2017   20:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необходимым приостановить процесс принятия новой Конституции, поскольку по этому вопросу нет общественного согласия.

"Правящая партия "Грузинская мечта" должна осознать, что процесс принятия новой Конституции доведен до тупиковой ситуации. Этот процесс наносит серьезный урон грузинской демократии и имиджу Грузии. Мы должны начать этот процесс на основе диалога, способствующему всеобщему согласию", - сказал Г.Маргвелашвили в четверг журналистам после встречи в Батуми с президентом Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио.

В свою очередь Дж.Букиккио заявил журналистам, что процесс принятия новой Конституции "заблокирован", так как вокруг него нет консенсуса в грузинском обществе.

"Как я говорил ранее, проект хорош и его можно было бы сделать еще лучше, но с ним не согласны, кроме правящей партии, другие политические силы. Я разочарован и с каждым часом разочаровываюсь все больше, так как верил, что грузинский политический класс сделает шаг к принятию более демократической конституции, а сегодня процесс находится в кризисе", - сказал он.

В настоящее время глава Венецианской комиссии проводит в Батуми встречу с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций.






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