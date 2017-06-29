Премьер-министр Армении и министр экономики Грузии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

29.06.2017 21:00 Премьер-министр Армении Карен Карапетян 29 июня принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария, который прибыл в Ереван в рамках форума «Дни бизнеса Грузии в Армении». Договоренность о проведении форума была достигнута между главами Правительств Армении и Грузии в феврале 2017 года в ходе официального визита Карена Карапетяна в Тбилиси.



Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян приветствовал проведение «Дней бизнеса Грузии в Армении», это, по его словам, активизирует двусторонние торгово-экономические связи и откроет новые возможности для полного использования имеющегося потенциала. Премьер-министр, в частности, отметил важность реализации конкретных программ, направленных на стимулирование экономических и деловых связей, развитие сотрудничества в сферах ИТ, туризма, транспортного сообщения, причем как на двусторонних, так и на многосторонних площадках, а также в рамках свободных экономических зон.



В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария отметил, что, учитывая высокий уровень политического диалога между Арменией и Грузией, необходимо направить все усилия на активизацию торгово-экономического сотрудничества, а грузинская сторона полностью согласна с предложением премьер-министра Армении по развитию взаимодействия по указанным направлениям. В этом контексте Гахария представил Карапетяну результаты сегодняшних обсуждений с министром экономического развития и инвестиций Армении, а также достигнутые договоренности.



Собеседники также обменялись мнениями вокруг возможностей реализации совместных программ в области туризма, укрепления двусторонних культурных связей и повышения взаимной узнаваемости среди молодежи.















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