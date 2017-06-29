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Долидзе: Россия раз и навсегда должна понять, что это выбор грузинского народа и он не направлен против кого-либ


29.06.2017   21:32
По оценке госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе, заявление заместителя главы МИД России Григория Карасина еще раз указывает на то, насколько последовательно, верно мы идет по пути полной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
Как заявил Виктор Долидзе, Россия раз и навсегда должна понять, что это выбор грузинского народа и он не направлен против кого-либо.

«Думаю, это заявление еще раз указывает на то, насколько последовательно, верно мы идет по пути полной интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Россия раз и навсегда должна понять, что, в первую очередь, это выбор грузинского народа и, во-вторых, он не направлен против кого-либо. Европейская Грузия, вступившая в НАТО Грузия, экономически сильная, стабильная Грузия является гарантом безопасности в регионе, и в том числе, гарантом безопасности России», - заявил Виктор Долидзе журналистам, давая оценку заявлению Григория Карасина.

В интервью газете «Известия» Григорий Карасин заявил, что в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики «сдерживания» России.






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