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Вице-президент США Майк Пенс посетит Грузию


30.06.2017   00:21
По поручению президента США Дональда Трампа, с 30 июля по 2 августа вице-президент Майк Пенс посетит с официальным визитом Эстонию, Грузию и Черногорию, говорится в опубликованном в четверг заявлении Белого дома.

В Таллинне Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и другими официальными представителями, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений. Кроме того, вице-президент США планирует встречи с лидерами трех стран Балтии: президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

В Грузии Пенс встретится с президентом Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. Кроме того, запланированы встречи с американскими и грузинскими военными, которые принимают участие совместных учениях Noble Partner.

В Подгорице запланированы встречи вице-президента с президентом Черногории Филипом Вуяночивем и премьер-министром Душко Марковичем. Кроме того, как сообщает Белый дом, Пенс вместе с лидерами западно-балканских стран примет участие в саммите Адриатической Хартии.






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