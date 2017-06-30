Власти Грузии продолжают игнорировать закон об оккупированных территориях

30.06.2017 00:23 Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, ранее депортированный из Грузии за нарушение «Закона об оккупированных территориях», без препятствий пересек границу страны. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Сам Мамонтов в интервью журналистам сообщил, что действительно был в Абхазии и не скрывает этого. Не отрицает он и того факта, что в 2009 был задержан, в Международном тбилисском аэропорту вместе с журналистом Максимом Шевченко. Тогда российским журналистам не позволили въехать в Грузию и они были депортированы Россию.



«То, что я здесь, означает что есть разумные пути для того, чтобы поддерживать человеческие контакты», — заявил он.



В телекомпании заявляют, что обратились к МИД и МВД Грузии, за разъяснением вопроса, но пока ответов не получили.



Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» участвует в Международном южнокавказском медиафоруме, в работе которого участвуют журналисты закавказских государств и российских изданий. Вместе с ним, в качества почетного гостя конференции в Грузию приехал специальный представитель президента РФ Владимира Путина Михаил Швыдкой.



Экс-министр культуры России уже побывал в редакции информационного агентства и Радио Sputnik Грузия и ознакомился с работой журналистов.



Это не первый случай, когда Грузию беспрепятственно посещают персоны нарушившие «Закон об оккупированных территориях». В мае в Грузии гостил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом стало известно из публикации схиархимандрита Серафима Бит-Хариби. Несмотря на протест общественности, власти бездействовали до тех пор , пока Лужков не покинул страну. После чего высокопоставленными чиновники выступили с заявлениями о том, что подобные случаи будут строго пресекаться.















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