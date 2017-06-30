Cоглашение о свободной торговле с Китаем представлено на ратификацию парламенту

30.06.2017 10:58 Парламенту на ратификацию представлено соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем. Документ состоит из 967 страниц, и он в силе только вместе с приложениями. Его можно прервать спустя 180 дней с письменного предупреждения одной из сторон.



Договор в ряде случаев предусматривает обнуление тарифов в первый же год на части товарной номенклатуры, а на некоторых товарах таможенные тарифы поэтапно снизятся, и на пятый год сблизятся с 0%.



После задействования соглашения о свободной торговле с Китаем товарам и услуге, произведенным в Грузии, откроется крупнейший рынок мира, объединяющий почти 1,4 миллиарда потребителей.



В рамках договора во время импорта в Китай почти 94% грузинской продукции будет освобождена от таможенного налога. Среди экспортной продукции позиционируют вино, орехи, мед, минеральная вода, пиво, безалкогольные напитки, джемы, овощи, фрукты, шоколадная продукция, чай, рыба и другие морские продукты, зерновые, лечебные средства, кабели, пластмассовая продукция, разновидности азотных и минеральных удобрений, ферросилиций, локомотивы и т.д.



Касательно импорта из Китая, в Министерстве экономики заявляют, что у Грузии и без того весьма либеральная тарифная политика, в рамках которой максимально были защищены местные производители.



Примечательно, что переговоры о свободной торговле между Грузией и Китаем закончились за рекордно короткие сроки - 7 месяцев.



Ратификация соглашения произойдет на осенней сессии, до 6 октября.

















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