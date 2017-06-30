Букиккио поздно понял, что его использовали в качестве фигового листка - Хухашвили

30.06.2017 11:31 «К сожалению, Букиккио поздно понял, что в этом процессе использовался в качестве фигового листка, поэтому его реакция была такой тяжелой. По словам Букиккио, конституционный процесс был фарсом и он чувствует себя оскорбленным тем, что участвовал в этом блефе! Это слова разозленного человека, представители властей постоянно говорили, что Венецианская комиссия в восторге от нашей конституции, хотя на самом деле все оказалось иначе», - заявил политолог Гия Хухашвили в интервью газете «Резонанси».



«У людей должны быть минимальные стандарты поведения. Председатель парламента говорил, что если пропорциональная система не будет принята, я уйду в отставку, но потом он отказался от своих слов. Также он сказал, что рекомендации Венецианской комиссии будут полностью учтены. Венецианская комиссия в первую очередь рекомендовала принять конституцию в результате широкого консенсуса. Главным вопросом консенсуса был переход на пропорциональные выборы, вроде бы они шли к этому, но изменили мнение за один день. Как это называть? Они нарушили красные линии всех человеческих и политических стандартов. Это свойственно таким людям, у которых нет никаких стандартов и которые готовы на все», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Они думают, что им все сойдет с рук. Политическая цена таких действий очень высока, минимальный стандарт - отставка. Они настроили против себя всю оппозицию, весь гражданский сектор, находятся в полной изоляции и обвиняют общество в том, что оно не способно на консенсус. Оказывается, на консенсус способны только Джеджелава и Кобахидзе. В отсутствии консенсуса Мдинарадзе обвинил оппозицию - это ужасная интерпретация очень простого вопроса. Пусть покажут мне одного человека, с которым они достигли консенсуса?! Они называют консенсусом то, когда они топают ногами и все выполняют их прихоти?!» - говорит политолог и на вопрос - «По вашим прогнозам, уступят ли власти и начнут ли новое обсуждение конституции?» - отвечает:



«Они отрезали себе путь назад. Как видно, они знали, что реакция Букиккио будет отрицательной и приняли изменения на скорую руку в двух чтениях. Очень сомнительно, что обсуждение начнется заново. Степень безрассудства настолько велика, что они не могут прогнозировать. Они думают, что им все сойдет с рук. В избирательной части конституция ухудшилась, а политическая ответственность за подобные действия в той или иной форме неизбежна. Она может быть мягкой или строгой. Это предусловие для раздражения народа. Когда критическая масса увеличится, к чему мы сейчас очень близки, народ принимает соответствующее решение».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

